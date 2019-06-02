Фонсека отримав пропозицію від Роми

Римська Рома пропонує тренеру Шахтаря Пауло Фонсеці трирічний контракт із зарплатнею у 2,5 млн євро в рік.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Рома розпочала пошуки тренера, як було вирішено не продовжувати контракт із Клаудіо Раньєрі.

Окрім тренера Шахтаря, претендатами на роботу є наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі і його колега з Порту Сержіу Консейсау.

Раніше основним кандидатом на посаду головного тренера Роми був Джан П'єро Гасперіні, але він вирішив продовжив контракт з Аталантою.

Як повідомлялося, Фонсека може стати тренером Мілана.

Нагадаємо, що за підсумками цього сезону, Паулу Фонсека частіше за інших визнавався тренером туру.

Джерело - football.ua.