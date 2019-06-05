Проти Сербії буде нелегка гра – Циганков

Гравець збірної України Віктор Циганков очікує непростий матч із збірною Сербії.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"У складі Сербії — якісні гравці, кожен з яких виступає в Європі, постійно перебуває на слуху. Ми знаємо, що в сербів достатньо бойова кваліфікована команда, яка зіграла внічию з Португалією на виїзді. Одне можна сказати точно — буде нелегка гра. Та ми сподіваємося, що наші вболівальники прийдуть і підтримають нас, а ми подаруємо їм перемогу", – розповів він.

Раніше, півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Нагадаємо, Сербія назвала склад на матч проти України.

Джерело - Чемпіон.