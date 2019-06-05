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Проти Сербії буде нелегка гра – Циганков

Сьогодні 16:31 348 0
Проти Сербії буде нелегка гра – Циганков

Гравець збірної України Віктор Циганков очікує непростий матч із збірною Сербії.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"У складі Сербії — якісні гравці, кожен з яких виступає в Європі, постійно перебуває на слуху. Ми знаємо, що в сербів достатньо бойова кваліфікована команда, яка зіграла внічию з Португалією на виїзді. Одне можна сказати точно — буде нелегка гра. Та ми  сподіваємося, що наші вболівальники прийдуть і підтримають нас, а ми подаруємо їм перемогу", – розповів він.

Раніше, півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Нагадаємо, Сербія назвала склад на матч проти України.

Джерело - Чемпіон.

#Циганков, #Сербія, #Україна
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