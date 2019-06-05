Зідан хоче підписати Погба замість Еріксена

У мадридському Реалі у керівництва та тренера різні бачення трансферної кампанії.

Про це повідомляє AS.

Керівництво клубу націлилось на купівлю півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена. В свою чергу головний тренер Зінедін Зідан хоче бачити на цій позиції гравця Манчестер Юнайтед Поля Погба.

За даними джерела, президент Реала Флорентіно Перес поступитися Зідану в його бажанні підписати французького півзахисника.

Раніше повідомлялося, що форвард Айнтрахта Лука Йович офіційно перейшов у мадридський Реал.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.

Джерело - football.ua.