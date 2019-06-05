Зідан хоче підписати Погба замість Еріксена

У мадридському Реалі у керівництва та тренера різні бачення трансферної кампанії.
Про це повідомляє AS.
Керівництво клубу націлилось на купівлю півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена. В свою чергу головний тренер Зінедін Зідан хоче бачити на цій позиції гравця Манчестер Юнайтед Поля Погба.
За даними джерела, президент Реала Флорентіно Перес поступитися Зідану в його бажанні підписати французького півзахисника.
Раніше повідомлялося, що форвард Айнтрахта Лука Йович офіційно перейшов у мадридський Реал.
Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.
Джерело - football.ua.