Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена

Реал визначився з сумою, яку готовий викласти за півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє AS.

Мадридці запропонують за данця 70 млн євро. Відзначимо, що більше цієї суми Реал платити не хоче.

У сезоні 2018/19 Еріксен провів 51 матч за Тоттенгем, забив 10 м'ячів і віддав 17 гольових передач. Його контракт з лондонцями закінчується влітку 2020 року.

Нагадаємо, Еріксен обирає між Реалом та Манчестер Юнайтед.

Також, захисник Реала повідомив про бажання перейти в Манчестер Юнайтед.

Джерело - sport.ua.