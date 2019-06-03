Неймара звинуватили в зґвалтуванні

Вінгера ПСЖ та збірної Бразилії Неймара звинувачують у зґвалтуванні.

Про це повідомляє UOL.

У п'ятницю, 31 травня, у поліцейську дільницю Сан-Паулу було написано заяву на 27-річного футболіста.

Жінка, чиє ім'я тримається в секреті, звинувачує Неймара в сексуальному насильстві. Інцидент нібито стався 15 травня в Парижі.

Форвард збірної Бразилії познайомився з імовірною жертвою через інстаграм.

Після спілкування молоді люди домовилися про те, що дівчина через друга Неймара отримає необхідні документи і кошти для подорожі в Париж.

15 травня дівчина перебувала в готелі Sofitel Paris Arc de Triomphe, і близько 20:00 за місцевим часом в номер прийшов Неймар в стані алкогольного сп'яніння.

Дівчина і футболіст обмінялися ласками, проте потім, за словами жертви, бразилець виявив агресію і насильно, без її згоди, вчинив статевий акт.

Жертва розповіла, що повернулася до Бразилії 17 травня, але була занадто налякана, щоб звернутися в поліцію.

Поліція конфіденційно веде розслідування. В оточенні Неймара заявили, що гравець не в курсі справи і не буде давати коментарів.

Нагадаємо, Барселона має намір підписати Неймара.

Раніше Неймар отримав травму на тренуванні збірної Бразилії.

Джерело - UOL.