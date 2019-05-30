Нападник збірної Бразилії і французького ПСЖ Неймар запропонував свої послуги своєму колишньому клубу - каталонській Барселоні.

Про це повідомив іспанський журналіст Луїс Маскара в ефірі передачі El Golazo de Gol.

"Неймар особисто зв'язався з керівництвом каталонської Барселони і запропонував їм свої послуги. Клуб вже став вивчати можливість підписати бразильця. В угоду після повернення Неймара може бути включений Усман Дембеле", - сказав Маскара.

Неймар вже грав у складі клубу з 2013 року по 2017. У серпні 2017 року Неймар прийняв рішення перейти в ПСЖ.

Нагадаємо, Неймар отримав травму на тренуванні збірної Бразилії.

Також, футболіст не буде носити капітанську пов'язку збірної Бразилі

Джерело - El Golazo de Gol.