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На Закарпатті вболівальники побили арбітра

Сьогодні 14:10 395 0
На Закарпатті вболівальники побили арбітра

У черговому турі чемпіонату Закарпатської області з футболу відбувся гучний скандал. Вболівальники дубівських Карпат напали на головного арбітра матчу.

Про це повідомляється на каналі Sirius в YouTube.

Після завершення матчу проти Поляни близько десяти місцевих вболівальників накинулись на арбітра, звалили його з ніг і продовжили наносити удари ногами. Побиття припинилось тільки після втручання поліцейських.

Арбітра Валерія Шкуру госпіталізували з численними синцями. Обласна федерація футболу розгляне інцидент на найближчому засіданні контрольно-дисциплінарного комітету.

Раніше повідомлялося про бійку під час гонки NASCAR.

Також неприємним інцидентом завершився матч між юнацькими командами Динамо та Торіно.

 

Джерело - Чемпіон.

#бійка, #арбітр
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