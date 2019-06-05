У черговому турі чемпіонату Закарпатської області з футболу відбувся гучний скандал. Вболівальники дубівських Карпат напали на головного арбітра матчу.

Про це повідомляється на каналі Sirius в YouTube.

Після завершення матчу проти Поляни близько десяти місцевих вболівальників накинулись на арбітра, звалили його з ніг і продовжили наносити удари ногами. Побиття припинилось тільки після втручання поліцейських.

Арбітра Валерія Шкуру госпіталізували з численними синцями. Обласна федерація футболу розгляне інцидент на найближчому засіданні контрольно-дисциплінарного комітету.

Раніше повідомлялося про бійку під час гонки NASCAR.

Також неприємним інцидентом завершився матч між юнацькими командами Динамо та Торіно.

Джерело - Чемпіон.