Закрили справу проти звинувачення Роналду у зґвалтуванні

Закрили справу про зґвалтування, в якій звинувачувався форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суд в Лас-Вегасі закрив справу після добровільного відхилення позову з боку ймовірної жертви футболіста Кетрін Майорги. Не повідомляється, чи вдалося сторонам досягти будь-якої угоди.

Роналду звинувачувався в зґвалтуванні за заявою Майорги, яка стверджує про сексуальні домагання з боку зіркового спортсмена у 2009 році в готелі Лас-Вегаса. Після порушення кримінальної справи Кріштіану заперечував правдивість звинувачень, найнявши адвоката, що спеціалізується на роботі із зірками.

Джерело - sportarena.com.