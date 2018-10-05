Роналду звернувся до "зіркового" адвоката

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду звернувся за послугами до відомого адвоката Девіда Чеснофф.

63-річний юрист має репутацію зіркового адвоката. Португалець звернувся до його послуг в зв'язку з тим, що поліція відновила розслідування у його справі.

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Американська модель Кетрін Майорга стверджує, що Роналду згвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009 року. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця. За мовчання вона отримала 375 тисяч доларів. Восени 2018 року Майорга докладно розповіла про справу, в вересні поліція поновила справу.

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Чеснофф свого часу представляв інтереси Шакіла О'Ніла, Майка Тайсона, Андре Агассі, та низки інших зірок.

Юридична фірма Chesnoff & Schonfeld крім усього іншого спеціалізується на справах про наклеп. Чеснофф відомий як один з провідних юристів у сфері експертиз.

Нагадаємо, у Роналду можливі проблеми зі спонсором.

Джерело - As.