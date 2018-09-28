Роналду підозрюють у зґвалтуванні

Американка Кетрін Майорга звернулася до суду з позовом на форварда Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Der Spiegel.

34-річна жінка звинуватила Роналду в зґвалтуванні, зокрема, анально. Інцидент стався у 2009 році в Лас-Вегасі.

Роналду, як стверджує Майорга, пізніше виплатив їй за мовчання 375 тисяч доларів. Вона вперше висловлюється публічно щодо цієї теми. Юристи жінки заявляють, що в своєму описі акту Роналду підтверджує, що вона кілька разів просила його зупинитися.

Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Сам Роналду при цьому, як повідомляють юристи, заперечує факт зґвалтування. Його позиція: все відбувалося за спільною згодою.

Офіційних коментарів Роналду виданню одержати не вдалося.

Нагадаємо, Капелло розкритикував Мессі та Роналду за їхню відсутність на церемонії нагородження ФІФА

Джерело - Der Spiegel.