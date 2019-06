Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно переобраний на наступний термін і пробуде на чолі організації до 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Він був єдиним кандидатом, тому отримав підтримку без проведення голосування.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023