Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно переобраний на наступний термін і пробуде на чолі організації до 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Він був єдиним кандидатом, тому отримав підтримку без проведення голосування.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023 — FIFA Media (@fifamedia) 5 June 2019

Швейцарський функціонер займає посаду з 2016 року, змінивши на ній колишнього керівника Йозефа Блаттера.

Нагадаємо, Помер колишній президент УЄФА.

Також, НАБУ проводить обшук у Будинку футболу.

Джерело - Чемпіон.