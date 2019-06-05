Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно переобраний на наступний термін і пробуде на чолі організації до 2023 року.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Він був єдиним кандидатом, тому отримав підтримку без проведення голосування.
Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023— FIFA Media (@fifamedia) 5 June 2019
Швейцарський функціонер займає посаду з 2016 року, змінивши на ній колишнього керівника Йозефа Блаттера.
Нагадаємо, Помер колишній президент УЄФА.
Також, НАБУ проводить обшук у Будинку футболу.
Джерело - Чемпіон.