Вчора, 4 червня, помер колишній президент УЄФА Нільс Леннарт Юханссон.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Функціонер помер у Швеції через тривалу хворобу.

Леннарт пробув на посаді глави УЄФА з 1990 по 2007 роки, після чого його змінив Мішель Платіні. У період президентства шведа була проведена найважливіша реформа єврокубків: замість Кубка європейських чемпіонів прийшла Ліга чемпіонів.

Також було скасовано Кубок Кубків. Крім цього, під його керівництвом набрало чинності правило Босмана, за яким був скасований ліміт на легіонерів з країн ЄС всередині Євросоюзу.

Відзначимо, що він є рекордсменом по перебування на посаді президента. Юханнсон 2005-го також був президентом АІКа, а 1998-го він балотувався на аналогічну посаду в ФІФА, але поступився швейцарцю Йозефу Блаттеру.

Нагадаємо, німецький гонщик загинув на чемпіонаті з ралі.

Раніше, у Болівії арбітр помер під час матчу.

Джерело - Чемпіон.