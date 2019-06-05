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НАБУ проводить обшук у Будинку футболу

Сьогодні 12:05 335 0
НАБУ проводить обшук у Будинку футболу

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в офісі Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Sport Arena.

У стінах УАФ зараз знаходиться близько 30 людей з НАБУ. Працівники УАФ стверджують, що співробітники НАБУ вилучають документи, але поводяться максимально коректно. Слідчі фіксують все на відеокамеру. Всередину Будинку футболу почали пропускати працівників Асоціації, які займаються підготовкою ігор збірної України. За інформацією видання Перевірці підлягають навіть комп'ютери рядових співробітників організації.

Президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький знаходяться в Парижі на заході від ФІФА. Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко перебуває з робочим візитом у Львові, пов'язаним з підготовкою до матчів національної збірної України.Також, НАБУ закрило справу проти Павелка.

Нагадаємо, НАБУ підозрює УАФ у корупційних схемах.

Також повідомлялося, що люди з УАФ причетні до договірних матчів.

Джерело - sportarena.com/.

#НАБУ, #УАФ
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