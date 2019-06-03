Контракт Фонсеки містить опцію викупу за 5 мільйонів євро

Контракт Паулу Фонсеки з Шахтарем, розрахований до літа 2020 року, містить опцію дострокового розірвання.

Про це повідомляє Siamolaroma.it.

Відбудеться це в тому випадку, якщо Шахтар отримає компенсацію в 5 мільйонів євро.

Проте керівництво Роми розраховує на те, що президент "гірників" Рінат Ахметов виконає свою обіцянку і відпустить Фонсеку безкоштовно.

Нагадаємо, Фонсека рекомендував Ромі Ісмаїлі і Антоніо.

Раніше повідомлялося, що Рома визначиться з новим коучем наступного тижня, Фонсека - у трійці кандидатів.

Джерело - sport.ua.