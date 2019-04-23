НАБУ підозрює ФФУ у корупційних схемах

Детективи НАБУ провели обшук на заводі з виробництва штучних полів в рамках розслідування можливих фінансових афер Федерації футболу України.

Про це повідомляє Betnews365.com.

ФФУ підозрюється в корупційних схемах, в тому числі й в неправомірному використанні бюджетних коштів. За наявною інформацією, обшуки пройшли не тільки на території заводу, а й одночасно в інших місцях.

Нагадаємо, незабаром ФФУ належить взяти участь в засіданні у справі про натуралізацію Мораеса. Також повідомлялося, що люди з ФФУ причетні до договірних матчів.

Джерело - Betnews365.com.