Німецький гонщик загинув на чемпіонаті з ралі

Німецький гонщик Кай Гюнтер загинув під час чемпіонату Німеччини з ралі.

48-річний Гюнтер потрапив в аварію: його автомобіль врізався в дерево на етапі в Цвіккау. Спортсмен отримав травми, несумісні з життям, і помер в лікарні. Штурман Гюнтера вижив, але отримав серйозні травми і перебуває під наглядом медиків.

Гонка була призупинена, інші заїзди скасували. Гюнтер виступав за Рено.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua