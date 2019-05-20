Мій профіль
Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України
Вчора 19:04 1015 1
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
Сьогодні 15:32 131
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
Сьогодні 15:30 147
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:39 2442
Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC
Вчора 09:22 1529
Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії
18.05.2019 21:29 2823
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
18.05.2019 12:53 812
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
18.05.2019 12:45 3818 2
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
18.05.2019 11:03 829
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
17.05.2019 17:30 1092 1
Навколо спорту
Блоги
Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо
Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо Valeriy Ruchka
18.05.2019 13:02 655
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:51 794
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:24 1137
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
17.05.2019 15:10 859
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
17.05.2019 08:15 1127
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:32 Теніс Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі 131
15:30 Футбол Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу 147
15:19 Футбол Ювентус - Аталанта 1:1. Огляд матчу 310
15:07 Футбол Визначили найкращого тренера туру в УПЛ 369
14:50 Футбол Кроос продовжив контракт з Реалом 583
14:29 Бокс Українець Богачук нокаутував Ернандеса і продовжив свою фантастичну серію 794
14:19 Блог Ребров порушив ПДР на своєму Aston Martin 350
14:14 Футбол Перші відбіркові матчі до Євро-2021 збірна України зіграє в Запоріжжі 372
14:10 Блог Баталії Першої ліги: як Порох Зеленському забивав 293
13:51 Футбол У Болівії арбітр помер під час матчу 324
13:32 Футбол Лунін подякував Леганесу за сезон 920
13:10 Теніс Удар Світоліної потрапив в десятку найкращих на турнірі в Римі 528
12:47 Футбол Швед отримав чемпіонську медаль чемпіонату Шотландії 944
12:39 Блог Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 2442
12:33 Баскетбол Російський ЦСКА став чемпіоном Євроліги 395
12:17 Футбол Мораеса визнали найкращим гравцем 29-го туру УПЛ 388
11:42 Навколо спорту Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді 739
11:30 Футбол Бейл готовий піти з Реала, але за винагороду 521
11:10 Футбол Ейбар - Барселона 2:2. Огляд матчу 398
10:53 Футбол Я думаю над цим, – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера 805 1
10:39 Футбол Ребров: Я щасливий бути частиною Ференцвароша 808
10:27 Футбол Стало відомо коли VAR запрацює в Україні 506
10:12 Футбол Зоря - Шахтар 0:1. Огляд чемпіонського матчу гірників 468
09:57 Баскетбол Торонто переграв Мілуокі і скоротив рахунок у серії 311
09:44 Теніс Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA 590

У Болівії арбітр помер під час матчу

Сьогодні 13:51 324 0
У Болівії арбітр помер під час матчу

Суддя поєдинку чемпіонату Болівії Віктор Уртадо помер у результаті зупинки серця.

Про це повідомляє Los Tiempos. 

Віктор працював на матчі у рамках 25-го туру місцевого чемпіонату між командами Олуейс Реді та Орієнте Петролеро. У другій половині зустрічі 32-річний рефері несподівано впав на газон - медпрацівникам обох колективів довелося реанімувати Уртадо прямо на полі та моментально відправити його до госпіталю.

Проте, в лікарні у Віктора сталася друга зупинка серця - врятувати його так і не вдалося. Матч команди дограли завдяки резервному арбітрові, господарі перемогли із рахунком 5:0. Зазначимо, що домашній стадіон Олуейс Реді в Ель-Альто розташований на висоті 4150 метрів над рівнем моря та вважається самою високо розташованою ареною в світі, де команди можуть грати у футбол на професійному рівні.

Раніше, раптово померла 28-річна збірниця України.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()