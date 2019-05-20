Суддя поєдинку чемпіонату Болівії Віктор Уртадо помер у результаті зупинки серця.

Про це повідомляє Los Tiempos.

Віктор працював на матчі у рамках 25-го туру місцевого чемпіонату між командами Олуейс Реді та Орієнте Петролеро. У другій половині зустрічі 32-річний рефері несподівано впав на газон - медпрацівникам обох колективів довелося реанімувати Уртадо прямо на полі та моментально відправити його до госпіталю.

Проте, в лікарні у Віктора сталася друга зупинка серця - врятувати його так і не вдалося. Матч команди дограли завдяки резервному арбітрові, господарі перемогли із рахунком 5:0. Зазначимо, що домашній стадіон Олуейс Реді в Ель-Альто розташований на висоті 4150 метрів над рівнем моря та вважається самою високо розташованою ареною в світі, де команди можуть грати у футбол на професійному рівні.

Раніше, раптово померла 28-річна збірниця України.

Джерело - Чемпіон.