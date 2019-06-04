У Лісабоні пройдуть переговори щодо працевлаштування Фонсеки

Сьогодні представники головного тренера Шахтаря Пауло Фонсеки зустрінуться із керівництвом Роми.

Про це розповів журналіст Джон Солано.

Зустріч відбудеться у першій половині дня у Лісабоні. Як стало відомо, у столицю Португалії прибуде генеральний директор римського клубу Гвідо Фієнга.

При цьому, якщо сторони досягнуть згоди, інформація про призначення Пауло Фонсеки тренером Роми може бути оприлюднена вже найближчим часом.

Фонсека став тренером Шахтаря у 2016 році. Протягом цього часу він тричі виграв чемпіонат України, тричі став володарем Кубка України і завоював один Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що контракт Фонсеки містить опцію викупу за 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Фонсека рекомендував Ромі Ісмаїлі і Антоніо.

Джерело - sport.ua.