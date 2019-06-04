Ювентус вступив в переговори щодо Погба

Клуб із Турина прагне повернути півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Ювентус вже вступив у переговори із агентом футболіста Міно Райолой. Манчестер Юнайтед найближчим часом має прийняти рішення щодо майбутнього футболіста.

Відзначається, що сторони тільки розпочали переговори. Сума трансферу може перевищити 100 млн євро.

Зазначимо, що 26-річний чемпіон світу виступав за Ювентус із 2012 по 2016 рік.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погбу.

Нагадаємо, Погба може отримати капітанську пов'язку.

Джерело - football.ua.