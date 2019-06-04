Мій профіль
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 1271
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 1304
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 1168
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2762
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1161
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1774
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 4243
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4541
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5176
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5874
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:53 Футбол Екс-захисник Барселони отримав 14 місяців ув’язнення 107
13:35 Футбол Реал підпише лівого захисника Ліона 338
13:16 Футбол Лунін відправився у національну збірну 746
13:02 Футбол Лопетегі очолив Севілью 352
12:41 Футбол Фонсека заслужив попрацювати у Ромі – Луческу 485
12:20 Футбол Ювентус вступив в переговори щодо Погба 374
11:59 Футбол Велика помилка – агент про можливий виклик Луніна у збірну 767
11:38 Бокс Вайт звинуватив Джошуа у вживанні допінгу 434
11:14 Футбол Милинкович-Савич пропустить матч із Україною 876
10:59 Футбол Васкес хоче залишити Реал 277
10:41 Футбол У Лісабоні пройдуть переговори щодо працевлаштування Фонсеки 1039
10:20 Футбол Малиновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії 756
10:02 Футбол Неймар отримав повістку в суд 424
09:47 Бокс Тренер Руїса розкрив секрет перемоги над Джошуа 896
09:27 Футбол Арсенал-Київ може залишитися в УПЛ 1153
09:06 Баскетбол Нападник Голден Стейт вибув до кінця сезону 390
08:49 Футбол Галатасарай хоче підписати Циганкова 784
08:30 Бокс Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці 1537
08:13 Хокей Сент-Луїс зрівняв рахунок із Бостоном у фіналі НХЛ 617
00:48 Хокей Сент-Луїс - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 1024
00:46 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад та результати матчів фінальної серії НХЛ 2513
3 Червня 2019
23:53 Футбол Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу 828
23:34 Футбол Гусєв: Відмовити Кубані було нескладно. Я і в Динамо міг годувати сім'ю 1227
23:04 Футбол Скрипник: Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря добре організований, солідний клуб 1022
22:50 Футбол Україна - Панама 4:1. Огляд матчу 1113

Ювентус вступив в переговори щодо Погба

Сьогодні 12:20 374 0
Ювентус вступив в переговори щодо Погба

Клуб із Турина прагне повернути півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Ювентус вже вступив у переговори із агентом футболіста Міно Райолой. Манчестер Юнайтед найближчим часом має прийняти рішення щодо майбутнього футболіста.

Відзначається, що сторони тільки розпочали переговори. Сума трансферу може перевищити 100 млн євро.

Зазначимо, що 26-річний чемпіон світу виступав за Ювентус із 2012 по 2016 рік.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погбу.

Нагадаємо, Погба може отримати капітанську пов'язку.

Джерело - football.ua.

#Ювенту, #Погба, #Манчестер Юнайтед
Коментарі ()