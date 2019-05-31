Лунін відбив п'ятий пенальті підряд

.Голкіпер збірної України Андрій Лунін відбив пенальті в поєдинку чемпіонату світу U-20 з Нігерією.

На останній хвилині першого тайму Лунін відбив удар гравця збірної Нігерії Тіжані.

Цей пенальті став п'ятим поспіль, який парирував Андрій з гри. У нинішньому сезоні український голкіпер відбив два пенальті, призначених у ворота Леганеса (від Сауля і Бебе), а до цього в складі Зорі парирував удар з точки Кузика, а виступаючи за Дніпро - не дав забити Марлосу.

На початку другого тайму Нігерія отримала право на ще один пенальті. На цей раз Тіжані переграв Луніна.

Нагадаємо, що Україна та США вийшли у плей-оф чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.