Милинкович-Савич пропустить матч із Україною

Гравець збірної Сербії Сергій Милинкович-Савич отримав травму.

Про це повідомив тренер Младен Крстаїч на прес-конференції.

"Ми не зможемо розраховувати на Сергія Милинковича-Савича в матчі з Україною через травму. Всі інші гравці прибули до збірної здоровими. Всі працюють з великою мотивацією і ентузіазмом незважаючи на виснажливий і тривалий сезон.

На жаль, травми - це невід'ємна частина футболу, тому ми повинні зберігати оптимізм. Гравці з нетерпінням чекають матчів", – розповів наставник сербів.

Раніше, півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про найнебезпечніших гравців у збірній Сербії.

Нагадаємо, Сербія назвала склад на матч проти України.

Джерело - isport.ua.