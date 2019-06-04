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Васкес хоче залишити Реал

Сьогодні 10:59 277 0
Васкес хоче залишити Реал

Півзахисник мадридського Реалу Лукас Васкес шукає новий клуб для продовження кар’єри.

Про це повідомляє Sportsmole.

Гравець вже повідомив керівництво мадридського клубу про намір залишити команду та почав пошуки нової команди.

Відзначимо, що діючий контракт 27-річного футболіста із Реалом закінчується влітку 2021 року. Трансфер гравця оцінюється і 25 млн євро.

Протягом минулого сезону Васкес провів 47 матчів за команду із Мадрида, в яких забив пять голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.

Також, Реал готовий віддати трьох футболістів за Погбу.

Джерело - sport.ua.

#Реал, #Васкес, #Мадрид
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