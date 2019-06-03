Фонсека рекомендував Ромі Ісмаїлі і Антоніо

Лівий фулбек Шахтаря Ісмаїлі і центральний півзахисник Маркос Антоніо привернули увагу Роми.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, двох футболістів Шахтаря рекомендує підписати "вовкам" нинішній наставник "гірників" Паулу Фонсека, який вважається одним з головних претендентів на те, щоб в новому сезоні зайняти крісло головного тренера римської команди.

Відзначається, що в Маркосі Антоніо Фонсека бачить неймовірне майбутнє, а Ісмаїлі вважає одним з головних своїх помічників на полі.

Також, португальським фахівцем зацікавився Мілан.

Джерело - sport.ua.