Фонсека рекомендував Ромі Ісмаїлі і Антоніо

Лівий фулбек Шахтаря Ісмаїлі і центральний півзахисник Маркос Антоніо привернули увагу Роми.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією видання, двох футболістів Шахтаря рекомендує підписати "вовкам" нинішній наставник "гірників" Паулу Фонсека, який вважається одним з головних претендентів на те, щоб в новому сезоні зайняти крісло головного тренера римської команди.
Відзначається, що в Маркосі Антоніо Фонсека бачить неймовірне майбутнє, а Ісмаїлі вважає одним з головних своїх помічників на полі.
Також, португальським фахівцем зацікавився Мілан.
Джерело - sport.ua.