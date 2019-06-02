Барселона веде переговори стосовно трансферу Морено

Барселона вступила в переговори з Валенсією щодо переходу форварда Валенсії Родріго Морено.

Про це повідомляє Sport.

Повідомляється, що головний тренер блаугранас Ернесто Вальверде має намір влітку підсилити лінію атаки команди.

Цікаво, що у 28-річного Родріго контракт з Валенсією до 2022 року, а клаусула становить 120 мільйонів євро. Повідомляється, що Барселона готова провести обмін, віддавши за Родріго воротаря Яспера Сіллессена і півзахисника Дениса Суареса.

Також, за інформацією джерела, інтерес до Родріго проявляє Рома, яка шукає заміну нападнику Едіну Джеко. Боснійський форвард може влітку покинути клуб, ним цікавляться Інтер і Фенербахче.

Нагадаємо, Барселона має намір підписати Неймара.

Також, Барселона звільнить Вальверде.

Джерело - Sport.