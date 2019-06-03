Гравці Барселони проти траснферу Грізманна, Мессі повідомив про це керівництву

Барселона збирається підписати нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Про це повідомляє RMC Sport.

Сторони поки що не дійшли згоди, хоча француз вважає Барселону пріоритетним варіантом, не зважаючи на інтерес Манчестер Юнайтед.

Барселона затягує час, щоб знизити ціну на гравця. Атлетіко не буде вести переговори с каталонцями, оскільки їм не сподобалося, що Барса підбила гравця на рішення покинути клуб. Матрацники вимагають від блаугранас сплатити опцію викупу, яка до 1 липня складає 200 мільйонів, в з 1 липня – 120 млн.

Проте, основна причина проблеми – невдоволення лідерів команди. Капітан Барселони Ліонель Мессі зустрівся с керівництвом перед від’їздом на Кубок Америки і виклав позицію футболістів. Згідно з нею, Грізманном невдоволені через минулорічний фільм Рішення. Тому гравці виступають за повернення Неймара.

Однак, керівництво клубу вважає, що трансфер Грізманна все одно відбудеться, а придбати Неймара буде непросто.

Раніше повідомлялося, що Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта.

Нагадаємо, що каталонський може звільнити тренера команди Вальверде

Джерело - ua.tribuna.com.