Україна - Сербія: українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем

Українські ультрас разом с хорватськими 7 червня організують спільну ходу до гри.
Про це вболівальники Жовто-синіх повідомили у своєму Instagram.
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Розпочнуть марш фанати в центрі Львова, неподалік пам’ятника Данилові Галицькому. Хорватія – історичний ворог Сербії. Між ультрас цих збірних часто зав’язуються конфлікти.
Нагадаємо, Україна і Сербія зіграють на Арені Львів, яка розрахована на 34 915 глядачів.
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Джерело - Чемпіон.