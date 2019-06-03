Ти не тренер - Езіл образив Емері після фіналу Ліги Європи

Півзахисник Арсенала Месут Езіл може піти з команди через конфлікт з головним тренером канонірів Унаї Емері.

Про це повідомляє Fanatik.

Джерело стверджує, що хавбек образив іспанського фахівця під час фінального матчу Ліги Європи, в якому "каноніри" програли Челсі з рахунком 1:4.

Езіл почав матч в старті, проте був замінений на 77-й хвилині поєдинку. Під час заміни Месут наблизився до Емері і сказав йому: "Ти не тренер".

Така поведінка не залишило наставника лондонців байдужим. Емері вже попросив керівництво клубу за всяку ціну позбутися від Езіла в літнє міжсезоння.

У минулому сезоні у всіх турнірах Месут провів 35 матчів, забив шість голів і оформив три результативні передачі.

Раніше екс-футболіст Арсеналу Сеск Фабрегас розкритикував Езіла за те, що він не зміг стати лідером "канонірів".

Джерело - isport.ua.