Арсенал шукає новий клуб для Езіла

Тренерський штаб лондонського Арсенала вирішив розлучитися із півзахисником Месутом Езілом.

Про це повідомляє London Evening Standard.

Наразі керівництво лондонського клубу вже шукає нову команду для зіркового півзахисника. При цьому, Арсенал готовий покрити частину витрат на зарплату гравця, який отримує 350 тис фунтів в тиждень.

Раніше, колишній футболіст Арсенала та Челсі Сеск Фабрегас розповів, що Месут Езіл так і не зміг стати лідером клубу із Лондона.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал і виграв другий за значущістю клубний турнір Європи.

Джерело - football.ua.