Езіл не став лідером – Фабрегас

Месут Езіл так і не зміг стати лідером Арсенала, у нього немає якостей лідера.

Про це сказав колишній футболіст Арсенала та Челсі Сеск Фабрегас.

"У Реалі Езіл був оточений топ-гравцями. Там він показував топ-гру, але якщо ти робиш невеликий крок назад, адже всі ми повинні розуміти, що Реал, Барселона і Баварія формують топ-3, ти повинен більше проявляти себе, тому що навколо тебе вже не той рівень

"Я не тренуюся з ним кожен день, але думаю, у нього немає якостей лідера", – сказав Фабрегас.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал і виграв другий за значущістю клубний турнір Європи.

Раніше, Олег Блохін засудив рішення півзахисника Арсенала Генріха Мхітаряна не їхати на фінал Ліги Європи у Баку.

Джерело - Goal.com.