Аллегрі покидає Ювентус

Массіміліано Аллегрі не буде очолювати Ювентус в наступному сезоні.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У суботу, 18 травня, Аллегрі і президент Ювентуса Андреа Аньєллі зустрінуться зі ЗМІ на прес-конференції, та пояснять причини такого рішення.
Аллегрі очолює Ювентус з 2014 року, до цього попрацювавши в ряді інших італійських команд, останньою з яких став Мілан. В рамках Серії А у туринців продовжилася гегемонія - команда завоювала 8 титулів поспіль, встановивши рекорд топ-чемпіонатів.
Головною причиною можливого відходу Аллегрі міг стати виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів від Аякса (1:1, 1:2) на стадії чвертьфіналу.
Нагадаємо, Ігуаїн повернеться в Ювентус.
Джерело - Офіційний сайт Ювентуса.