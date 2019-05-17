Аллегрі покидає Ювентус

Массіміліано Аллегрі не буде очолювати Ювентус в наступному сезоні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У суботу, 18 травня, Аллегрі і президент Ювентуса Андреа Аньєллі зустрінуться зі ЗМІ на прес-конференції, та пояснять причини такого рішення.

Аллегрі очолює Ювентус з 2014 року, до цього попрацювавши в ряді інших італійських команд, останньою з яких став Мілан. В рамках Серії А у туринців продовжилася гегемонія - команда завоювала 8 титулів поспіль, встановивши рекорд топ-чемпіонатів.

Головною причиною можливого відходу Аллегрі міг стати виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів від Аякса (1:1, 1:2) на стадії чвертьфіналу.

Нагадаємо, Ігуаїн повернеться в Ювентус.

Джерело - Офіційний сайт Ювентуса.