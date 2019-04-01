Захисник Реала повідомив про бажання перейти в Манчестер Юнайтед

Захисник мадридського Реала Рафаель Варан, швидше за все, влітку покине свою команду.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Французький футболіст заявив клубу про свої наміри піти в Манчестер Юнайтед.

25-річний Варан перейшов в Реал з Ланса влітку 2011 року. Сума трансферу склала € 10 млн. У нинішньому сезоні він взяв участь у 24 матчах іспанського чемпіонату, в яких став автором двох забитих м'ячів. Контракт француза з королівським клубом чинний до літа 2022 року.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий продати Еріксена Реалу за 150 млн євро.

Також, Марсело передумав залишати Реал після призначення Зідана.

Джерело - Чемпіон.