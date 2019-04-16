Еріксен обирає між Реалом та Манчестер Юнайтед

Президент Тоттенгема Даніель Леві готовий продати Крістіана Еріксена, у якого влітку наступного року закінчується контракт, за 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє AS.

Головними претендентами на 27-річного хавбека є Манчестер Юнайтед та мадридський Реал. Сам данець надає перевагу іспанському гранду.

До слова, у поточному сезоні в активі Еріксена 42 матчі за Тоттенхем в усіх турнірах, хавбек забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, захисник Реала повідомив про бажання перейти в Манчестер Юнайтед.

Також, Марсело передумав залишати Реал після призначення Зідана.

Джерело - Футбол 24.