Рома визначиться з новим коучем на наступному тижні, Фонсека - у трійці кандидатів

Рома прийме рішення щодо нового головного тренера команди до вівторка наступного тижня.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Італієць підкреслює, що на сьогодні в Римі розглядають три головні кандидатури: Сініши Михайловича з Болоньї, Паулу Фонсеки з Шахтаря і Роберто Де Дзербі з Сассуоло.

По шансам Михайловича, який вважається пріоритетним кандидатом, може вдарити досвід виступів за Лаціо, непримиренних суперників Джаллороссі, у футболці яких він під час перебування футболістом провів шість сезонів.

Що стосується Фонсеки, проти нього може зіграти відсутність досвіду роботи в італійському чемпіонаті. Вибір на користь португальця підтримує Франко Бальдіні, трансферний радник клубу. Паулу в Римі хочуть запропонувати трирічний контракт із зарплатою в 2 мільйони євро за сезон.

Раніше основним претендентом на пост головного тренера Роми був Джан П'єро Гасперіні, але він продовжив контракт з Аталантою, що змусило керівництво римлян перемикнутися на інші кандидатури.

Рома завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, що за підсумками цього сезону, Паулу Фонсека частіше за інших визнавався тренером туру.

Джерело - Сайт Джанлуки Ді Марціо.