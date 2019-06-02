Мій профіль
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 4547
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Сьогодні 10:34 785
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Сьогодні 09:07 1375
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
Вчора 23:57 4845
Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання
Вчора 17:51 12162
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
Вчора 14:35 3728
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
Вчора 13:05 1523
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2095
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 00:30 15282 1
Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19
31.05.2019 18:48 2772
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:18 Футбол Мессі – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів 207
13:00 Футбол Тренерський штаб Металіста 1925 подав у відставку 264
12:39 Футбол Челсі не збирається викупляти Ігуаїна 330
12:32 Блог Збірна України U-20 готується до матчу чемпіонату світу з Панамою 502
12:23 Легка атлетика Російську збірну можуть не допустити на Олімпіаду-2020 411
12:02 Футбол Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів 1072
11:42 Хокей Бостон розгромив Сент-Луїс у третьому матчі фінальної серії НХЛ 282
11:19 Бокс Стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс 624
10:57 Бокс Редкач нокаутував Александера 475
10:48 Блог Неймовірні емоції гравців Ліверпуля в роздягальні після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів 517
10:44 Бокс Це історичне досягнення для Мексики – Руїс про перемогу над Джошуа 546
10:34 Блог Джошуа - Руїс: повне відео бою 785
10:23 Блог Кубок Ліги чемпіонів їде у Ліверпуль. Церемонія нагородження 599
10:21 Бокс Руїс перемагав за суддівськими записками на момент зупинки бою з Джошуа 442
10:10 Блог Джошуа - Руїс: відео нокауту 483
10:00 Бокс Я повернусь – Джошуа хоче реваншу із Руїсом 695
09:44 Футбол Я відчуваю полегшення – Клопп про виграний фінал Ліги чемпіонів 524
09:28 Футбол Тоттенгем — Ліверпуль 0:2.Огляд матчу 450
09:24 Футбол Ван Дейк назвав претендента на Золотий м’яч 559
09:07 Бокс Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу 1375
1 Червня 2019
23:57 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було 4845
23:57 Футбол Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів 4547
23:56 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Відео голів та огляд матчу 1774
23:33 Теніс Серена Вільямс покинула Roland Garros 873
23:11 Футбол Модель в купальнику перервала фінал Ліги чемпіонів 2291

Я відчуваю полегшення – Клопп про виграний фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:44 524 0
Я відчуваю полегшення – Клопп про виграний фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від виграного фіналу Ліги чемпіонів над Тоттенгемом.

Про це повідомляє прес-служба uefa.

"Вигравати набагато приємніше, ніж проходити в якихось сантиметрах від трофея.

Я відчуваю полегшення. Я дуже, дуже радий за наших гравців і фанатів. Головне відчуття - відчуття полегшення.

Завтра, коли ми проїдемо по місту, ми усвідомимо, що зробили ці хлопці. Це був дуже інтенсивний сезон з найкрасивішою розв'язкою, яку я тільки міг собі уявити.

Я дуже радий за футболістів і за сім'ю. Звичайно, настане момент, коли я буду вражений і тим, що зробив сам", – розповів він.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше, ван Дейк назвав претендента на Золотий м’яч.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Клопп, #Ліверпуль, #Ліга Чемпіонів
Коментарі ()