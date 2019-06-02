Я відчуваю полегшення – Клопп про виграний фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від виграного фіналу Ліги чемпіонів над Тоттенгемом.

Про це повідомляє прес-служба uefa.

"Вигравати набагато приємніше, ніж проходити в якихось сантиметрах від трофея.

Я відчуваю полегшення. Я дуже, дуже радий за наших гравців і фанатів. Головне відчуття - відчуття полегшення.

Завтра, коли ми проїдемо по місту, ми усвідомимо, що зробили ці хлопці. Це був дуже інтенсивний сезон з найкрасивішою розв'язкою, яку я тільки міг собі уявити.

Я дуже радий за футболістів і за сім'ю. Звичайно, настане момент, коли я буду вражений і тим, що зробив сам", – розповів він.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше, ван Дейк назвав претендента на Золотий м’яч.

Джерело - ua.tribuna.com.