Ван Дейк назвав претендента на Золотий м’яч

Футболіст Ліверпуля Вірджил ван Дейк оцінив свої шанси на нагороду.

Про це він розповів після фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє goal.com.

"Я думаю, що Мессі - найкращий гравець у світі. Він повинен виграти.

"Так що я не думаю про це. Але якщо я виграю, я прийму це. Хоча думаю, що виграти повинен Мессі. Він кращий в світі, незалежно від того, в фіналі він чи ні", - розповів захисник Ліверпуля.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

Також, модель в купальнику перервала матч.

Джерело - football.ua.