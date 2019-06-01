Мій профіль
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
Сьогодні 14:35 2595
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
Сьогодні 13:05 1021
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 1640
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:30 14961 1
Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19
Вчора 18:48 2659
Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос
Вчора 15:00 1438 1
Вернидуб покинув Зорю
Вчора 12:41 2500
Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз
Вчора 02:16 688
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
30.05.2019 23:21 7069
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
30.05.2019 09:00 2300
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:11 Волейбол Жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і упустила лідерство в групі Золотої Євроліги 228
19:55 Легка атлетика Бондаренко готується до наступного етапу Діамантової ліги 254
19:35 Футбол Мессі не впевнений чи зіграє на чемпіонаті світу 372
19:25 Бокс Берінчик прогулявся Києвом з поясами WBO 452
19:11 Футбол Шахов відмовив Маккабі заради Серії А 295
18:51 Футбол Гаттузо може очолити Лаціо 175
18:33 Футбол Скрипник не зв'язувався з Зорею 224
18:11 Футбол Парамонов та Кадіна покинули ПФК Львів 406
18:07 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль: як команди дійшли до фіналу Ліги чемпіонів. 458
17:51 Футбол Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання 10969
17:31 Футбол Потенційний новачок Динамо прибув у Київ 1523
17:11 Бокс Ломаченко почав підготовку до бою з Кемпбеллом 565
16:55 Блог 17 гравців прибули у розташування збірної України 752
16:51 Футбол Суркіс та Хацкевич зустрінуться наступного тижня 461
16:31 Бокс Усик – найкращий боксер 2018 року 519
16:29 Футбол Тоттенгем — Ліверпуль: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги чемпіонів 1253
16:13 Футбол Веллінгтон Нем може покинути Шахтар 525
16:05 Теніс Цуренко - Халеп: огляд останнього матчу українки на Ролан Гаррос 366
15:48 Футбол Ми завжди будемо пам'ятати тебе, друже – Рамос про смерть Реєса 600
15:28 Теніс Кіченок пройшла у третій раунд парного турніру Ролан Гаррос 520
15:10 Футбол Кейн готується до фіналу Ліги чемпіонів 682
14:54 Футбол Інтер готує обмін Ікарді на Дибалу 601
14:35 Футбол Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП 2595
14:13 Футбол Мілан може пропустити сезон в Лізі Європи 644
13:53 Футбол Я не бачу фаворита у фіналі – Бенітес 548

Тоттенгем - Ліверпуль: як команди дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні 18:07 458 0
Тоттенгем - Ліверпуль: як команди дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенгем - Ліверпуль: як команди дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Чемпіон.

Актуально: Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів 

1 червня в Мадриді відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем. Англійські клуби вийдуть на поле стадіону Метрополітано.
Групові етапи команди завершили не впевнено. Тоттенхем зайняв друге місце в одній групі з Барселоною, Інтером і ПСВ, останній тур групи доволі гарячий, оскільки шпорам конче необхідно потрібно було перемагати Барселону, адже Інтер грав з менш титулованим суперником і мав більші шанси на перемогу і вихід з групи, але крайній тур групи завершився нічийними результатами і Тоттенгем випередив італійський клуб лише внаслідок переваги в особистих зустрічах, а точніше - виїзного гола.

Ліверпуль став другим у групі з ПСЖ, Наполі і Црвеною. Ліверпуль показав погану гру і не очікувано втратив очки у виїзній грі з Цверною, після цієї гри шанси вийти з групи зменшилися, а в наступному турі проти ПСЖ взагалі здавалося пропали. Доля групи вирішилась в останній грі, де червоні доволі впевнено перемогли синіх з мінімальним рахунком 1:0 і обійшли неаполітанців лише завдяки більшій кількості голів, забитих на груповій стадії.

У плей-офф шпори пройшли Боруссію (3:0, 1:0), переконливо у двох матчах шпори пройшли шершнів, без зайвих питань відправили німців воювати за національне чемпіонство. Наступним суперником Тоттенгема був Манчестер Сіті (1:0, 3:4). У домашньому матчі вже на новому стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум, несподівано мінімально перемогли нестримний Сіті, який в чемпіонаті наводив страх. Матч відповіді виявився емоційним і багатим на забиті м’ячі. Манчестер хоч і виграв бій, але програв війну. У півфіналі шпори зустрілись із молодим Аяксом (0:1, 3:2). У домашній грі Тоттенгем поступився мінімально, хоча мав шанси відзначитися. Виїзна гра не задалася у першому таймі шпори програвали з рахунком 2:0 гравці Аякса бачили себе у фіналі, але не бачили Моури, який зробив нереальний хет-трик і вивів свою команду у фінал.

Ліверпуль вибив з боротьби Баварію (0:0, 3:1). Домашня гра закінчилася сухою нічиєю. На виїзді Ліверпуль показав майстер-клас із знищення німецької машини, які не забили жодного гола, Ліверпуль також відзначився і автоголом. Наступний суперник був менш титулований і Ліверпуль без особливих навантажень переміг Порту (2:0, 4:1) і потрапив у півфінал з Барселоною (0:3, 4:0). Перший поєдинок в Іспанії завершився жахливо для англійців, адже програли розгромно. Але домашній матч увійде в історію ЛЧ, Ліверпуль зумів не лише відігратися, а й пройти в фінал. Матч який ще довго обговорювали.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

У прямому ефірі поєдинок Тоттенгем — Ліверпуль покаже телеканал Футбол1.

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Ліверпуль, #фінал Ліги Чемпіонів
Коментарі ()