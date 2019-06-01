Тоттенгем - Ліверпуль: як команди дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Чемпіон.

Актуально: Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів

1 червня в Мадриді відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем. Англійські клуби вийдуть на поле стадіону Метрополітано.

Групові етапи команди завершили не впевнено. Тоттенхем зайняв друге місце в одній групі з Барселоною, Інтером і ПСВ, останній тур групи доволі гарячий, оскільки шпорам конче необхідно потрібно було перемагати Барселону, адже Інтер грав з менш титулованим суперником і мав більші шанси на перемогу і вихід з групи, але крайній тур групи завершився нічийними результатами і Тоттенгем випередив італійський клуб лише внаслідок переваги в особистих зустрічах, а точніше - виїзного гола.

Ліверпуль став другим у групі з ПСЖ, Наполі і Црвеною. Ліверпуль показав погану гру і не очікувано втратив очки у виїзній грі з Цверною, після цієї гри шанси вийти з групи зменшилися, а в наступному турі проти ПСЖ взагалі здавалося пропали. Доля групи вирішилась в останній грі, де червоні доволі впевнено перемогли синіх з мінімальним рахунком 1:0 і обійшли неаполітанців лише завдяки більшій кількості голів, забитих на груповій стадії.

У плей-офф шпори пройшли Боруссію (3:0, 1:0), переконливо у двох матчах шпори пройшли шершнів, без зайвих питань відправили німців воювати за національне чемпіонство. Наступним суперником Тоттенгема був Манчестер Сіті (1:0, 3:4). У домашньому матчі вже на новому стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум, несподівано мінімально перемогли нестримний Сіті, який в чемпіонаті наводив страх. Матч відповіді виявився емоційним і багатим на забиті м’ячі. Манчестер хоч і виграв бій, але програв війну. У півфіналі шпори зустрілись із молодим Аяксом (0:1, 3:2). У домашній грі Тоттенгем поступився мінімально, хоча мав шанси відзначитися. Виїзна гра не задалася у першому таймі шпори програвали з рахунком 2:0 гравці Аякса бачили себе у фіналі, але не бачили Моури, який зробив нереальний хет-трик і вивів свою команду у фінал.

Ліверпуль вибив з боротьби Баварію (0:0, 3:1). Домашня гра закінчилася сухою нічиєю. На виїзді Ліверпуль показав майстер-клас із знищення німецької машини, які не забили жодного гола, Ліверпуль також відзначився і автоголом. Наступний суперник був менш титулований і Ліверпуль без особливих навантажень переміг Порту (2:0, 4:1) і потрапив у півфінал з Барселоною (0:3, 4:0). Перший поєдинок в Іспанії завершився жахливо для англійців, адже програли розгромно. Але домашній матч увійде в історію ЛЧ, Ліверпуль зумів не лише відігратися, а й пройти в фінал. Матч який ще довго обговорювали.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

У прямому ефірі поєдинок Тоттенгем — Ліверпуль покаже телеканал Футбол1.

Джерело - Чемпіон.