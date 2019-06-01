Веллінгтон Нем може покинути Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем близький до переходу у бразильський клуб Васко да Гама.

Про це повідомляє Diario Carioca.

Футболіст наразі перебуває в себе на батьківщині та невдовзі може приєднатися до нового клубу. Наразі невідомо, чи буде його перехід повноцінним трансфером чи орендою. Контракт півзахисника із шахтарем дійсний до літа 2020 року.

У минулому сезоні Веллінгтон Нем провів 21 матч за гірників, в яких 3 рази відзначився забитим голом та тричі віддавав результативні передачі.

Загалом футболіст за Шахтар виступає із 2013 року. Однак протягом цього часу не зміг остаточно закріпитися в основному складі команди.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі, Тайсон, та Нем покинули розташування Шахтаря.

Нагадаємо, що Сантос хоче підписати захисника Шахтаря.

Джерело - sportarena.com.