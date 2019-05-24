Ісмаїлі, Тайсон, та Нем покинули розташування Шахтаря

Шахтар оголосив про те, що тренер Паулу Фонсека за 2 тури до завершення чемпіонату України дозволив вирушити у відпустку і полетіти до Бразилії захиснику Ісмаїлі, а також хавбекам Веллінгтону Нему і Тайсону.
Про це повідомляє прес-служба Шахтаря.
Шахтар завершує сезон у статусі чемпіона і володаря Кубка України.
Команді залишилося зіграти проти Маріуполя і ФК Львова.
Нагадаємо, що Сантос хоче підписати захисника Шахтаря.
Раніше Павелко отримав лист від Інфантіно з проханням привітати Шахтар.
Джерело - Прес-служба Шахтаря.