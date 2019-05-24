Ісмаїлі, Тайсон, та Нем покинули розташування Шахтаря

Шахтар оголосив про те, що тренер Паулу Фонсека за 2 тури до завершення чемпіонату України дозволив вирушити у відпустку і полетіти до Бразилії захиснику Ісмаїлі, а також хавбекам Веллінгтону Нему і Тайсону.

Про це повідомляє прес-служба Шахтаря.

Шахтар завершує сезон у статусі чемпіона і володаря Кубка України.

Команді залишилося зіграти проти Маріуполя і ФК Львова.

Нагадаємо, що Сантос хоче підписати захисника Шахтаря.

Раніше Павелко отримав лист від Інфантіно з проханням привітати Шахтар.

Джерело - Прес-служба Шахтаря.