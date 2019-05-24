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Ісмаїлі, Тайсон, та Нем покинули розташування Шахтаря

Сьогодні 20:53 680 0
Ісмаїлі, Тайсон, та Нем покинули розташування Шахтаря
Паулу Фонсека

Шахтар оголосив про те, що тренер Паулу Фонсека за 2 тури до завершення чемпіонату України дозволив вирушити у відпустку і полетіти до Бразилії захиснику Ісмаїлі, а також хавбекам Веллінгтону Нему і Тайсону.

Про це повідомляє прес-служба Шахтаря.

Шахтар завершує сезон у статусі чемпіона і володаря Кубка України.

Команді залишилося зіграти проти Маріуполя і ФК Львова.

Нагадаємо, що Сантос хоче підписати захисника Шахтаря.

Раніше Павелко отримав лист від Інфантіно з проханням привітати Шахтар.

 

Джерело - Прес-служба Шахтаря.

#Фонсека, #Тайсон, #Іспаїлі, #Шахтар
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