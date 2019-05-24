Сантос готовий придбати захисника Шахтаря

Бразильський легіонер Додо, який грає праворуч в обороні, в літнє трансферне вікно може перейти з Шахтаря в Сантос.
За інформацією Boainformacao.com.br, керівництво риб всерйоз зацікавлене в переході 20-річного гравця. Що правда, джерело не повідомляє, чи готується Сантос викупити Додо, або орієнтований на оренду футболіста.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Додо на правах оренди грає в Португалії за Віторію Гімарайнш. Його показники прокоментував Палкін.
У Шахтар Додо перейшов у січні 2018 року за 2 мільйони євро з Курітіби, але закріпитися в основному складі гірників з ходу не зміг.
Також повідомлялося, що Шахтар готовий купити захисника Сассуоло.
Джерело - Boainformacao.com.br.