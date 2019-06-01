Ми завжди будемо пам'ятати тебе, друже – Рамос про смерть Реєса

Капітан мадридського Реалу Серхіо Рамос висловив співчуття у зв’язку із раптовою загибеллю екс-гравця збірної Іспанії Хосе Антоніо Реєса.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Зломлений, зруйнований. У мене немає слів. Вся любов і підтримка його сім'ї. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, друже. Спочивай з миром, брат", – написав капітан Реала.

Нагадаємо, екс-півзахисник збірної Іспанії загинув в дорожньо-транспортній пригоді. Наразі деталі інциденту з’ясовують поліцейські.

Раніше, німецький гонщик загинув на чемпіонаті з ралі.

Джерело - Чемпіон.