Інтер готує обмін Ікарді на Дибалу

Керівництво міланського Інтера хоче провести обмін нападника Мауро Ікарді на вінгера Ювентуса Пауло Дибалу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ініціатором такого обміну виступив новий головний тренер міланської команди Антоніо Конте. Трансферна вартість гравців оцінюється в 60-70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дибали.

Нагадаємо, італійський тренер Мауріціо Саррі найближчим часом розірве контракт із Челсі та підпише договір із Ювентусом.

Джерело - football.ua.