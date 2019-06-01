Саррі очолить Ювентус – журналіст

Італійський тренер Мауріціо Саррі найближчим часом розірве контракт із Челсі та підпише договір із Ювентусом.

Про це повідомив журналіст Альфредо Педулла, який має хороші відносини із італійським спеціалістом і раніше першим розповів про перехід Саррі у клуб із Лондона.

Вчора, 31 травня, Мауріціо Саррі зустрічався із виконавчим директором Челсі Мариною Грановською. Під час якої він дав зрозуміти, що хоче піти із клубу. В свою чергу у Челсі висловили готовність відпустити тренера.

Нагадаємо, команда Мауріціо Саррі на тижні виграла Лігу Європи, у фіналі впевнено обігравши сусідів з Арсеналу (4:1).

Раніше повідомлялося, що Коутінью може замінити Азара в Челсі.

Джерело - sports.ru.