Мій профіль
Збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу
Вчора 20:51 913
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 07:50 7595
Катар - Україна 0:1. Як це було
Вчора 20:50 3996
Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу
Вчора 18:06 761
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Вчора 15:51 1889
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Вчора 11:51 2697
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 1859
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 01:45 4516
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
26.05.2019 19:39 3433 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
26.05.2019 13:48 4238
Навколо спорту
Блоги
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера Valeriy Ruchka
26.05.2019 11:21 1450
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
26.05.2019 08:30 1467
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
25.05.2019 18:11 2200
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
25.05.2019 14:49 1201
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2019 14:02 987
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:53 Футбол Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали 261
08:45 Футбол Неймара позбавили права носити капітанську пов'язку збірної Бразилії 423
08:34 Футбол Уніон вперше зіграє в Бундеслізі 491
08:20 Хокей Бостон обіграв Сент-Луїс у першому матчі фінальної серії НХЛ 289
07:50 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 7595
07:30 Теніс Цуренко розпочне Ролан Гаррос матчем проти Бушар. Розклад українців на 28 травня 533
00:40 Хокей Бостон - Сент-Луїс: онлайн-трансляція матчу фінальної серії НХЛ 880
00:10 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад матчів фінальної серії НХЛ 855
27 Травня 2019
23:58 Футбол Збірна США розібралася з Нігерією і зберегла шанси на вихід з групи на ЧС 1651
23:41 Футбол Нова Зеландія переграла Норвегію і забезпечила собі вихід з групи на чемпіонаті світу 651
23:19 Футбол Лунін: У перерві була емоційна розмова 1095
22:52 Теніс Ястремська: Зараз важко сказати, що сталося 871
22:23 Футбол Катар - Україна 0:1. Огляд матчу 702
22:08 Баскетбол Черкаські Мавпи продовжили контракт з форвардом збірної України 431
21:59 Футбол Зінченко: Колись я повернусь в Шахтар 602
21:44 Футбол Павелка викликали до НАЗК 431
21:30 Футбол Петраков: Якщо вам не подобається як ми граємо, давайте ми просто поїдемо з чемпіонату світу 878
21:13 Футбол Уругвай впевнено обіграв Гондурас на молодіжному чемпіонаті світу 525
20:51 Футбол Збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу 913
20:50 Футбол Катар - Україна 0:1. Як це було 3996
20:17 Футбол Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ 456
19:59 Футбол Віллаш-Боаш очолить Марсель 308
19:40 Стрільба Костевич виграла срібло на етапі Кубка світу 445
19:36 Блог Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь 829
19:27 Футбол Астон Вілла повернеться в АПЛ 579

Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали

Сьогодні 08:53 261 0
Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали

Туринський Ювентус почав контактувати з мюнхенською Баварією по трансферу вінгера Юве Пауло Дібали. 

Про це повідомляє TuttoJuve.

Баварія вже готова заплатити за аргентинця 80 мільйонів євро. Однак, керівництво туринців просить за 25-річного вінгера 100 мільйонів

Пауло Дібала провів за Ювентус 42 матчі в минулому сезоні, забив 10 голів і віддав 4 гольові паси.

Нагадаємо, Ювентус повідомить про призначення Гвардіоли вже в червні.

Напередодні, Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом.

 

Джерело - TuttoJuve.

#Дібала, #Баварія, #Ювентус
Коментарі ()