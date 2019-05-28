Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали

Туринський Ювентус почав контактувати з мюнхенською Баварією по трансферу вінгера Юве Пауло Дібали.

Про це повідомляє TuttoJuve.

Баварія вже готова заплатити за аргентинця 80 мільйонів євро. Однак, керівництво туринців просить за 25-річного вінгера 100 мільйонів

Пауло Дібала провів за Ювентус 42 матчі в минулому сезоні, забив 10 голів і віддав 4 гольові паси.

Нагадаємо, Ювентус повідомить про призначення Гвардіоли вже в червні.

Напередодні, Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом.

Джерело - TuttoJuve.