Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали

Туринський Ювентус почав контактувати з мюнхенською Баварією по трансферу вінгера Юве Пауло Дібали.
Про це повідомляє TuttoJuve.
Баварія вже готова заплатити за аргентинця 80 мільйонів євро. Однак, керівництво туринців просить за 25-річного вінгера 100 мільйонів
Пауло Дібала провів за Ювентус 42 матчі в минулому сезоні, забив 10 голів і віддав 4 гольові паси.
Нагадаємо, Ювентус повідомить про призначення Гвардіоли вже в червні.
Напередодні, Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом.
Джерело - TuttoJuve.