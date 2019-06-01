Екс-гравець Реала та Баварії буде тренувати дубль іспанського клубу із Сан-Себастьяна.

Про це повідомляє прес-служба Реала Сосьєдада.

Хабі Алонсо розпочне тренерську діяльність у своєму рідному клубі, із яким він підписав контракт на 2 роки.

Чемпіон світу та Європи завершив кар’єру футболіста у 2017 році. Саме у клубі із Сан-Себастьяна Алонсо у 1999 році розпочав свою професійну кар’єру. У 2004 році його продали у Ліверпуль за 16 млн євро.

Також півзахисник грав за мадридський Реал та мюнхенську Баварію.

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Джерело - sportarena.com.