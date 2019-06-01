Сьогодні, 1-го червня, відбудеться один з найочікуваніших матчів сезону — у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться в Мадриді, зустрінуться англійські клуби Тоттенгем і Ліверпуль.

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На думку експертів PariMatch, саме у Ліверпуля більше шансів на перемогу в матчі. На перемогу підопічних Юргена Клоппа приймають ставки з коефіцієнтом 1.90, успіх Тоттенгема оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі - 3.85.

Нагадаємо, за два роки Ліверпуль тричі перемагав Тоттенгем.

Джерело - Чемпіон.