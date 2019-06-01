Сьогодні, 1 червня на Ванда Метрополітан в Мадриді відбудеться другий в історії англійський фінал Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.

Стартовий свисток - о 22:00 за київським часом.

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Обидві команди провели божевільний сезон в єврокубках і гідні підняти над головою заповітний трофей. Для "шпор" вихід у фінал неймовірно історичне досягнення, в той час як "мерсисайдці" спробують вже вшосте стати чемпіонами Європи.

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Історія останніх протистоянь Тоттенгема і Ліверпуля:

31.03.2019 Ліверпуль - Тоттенгем 2:1 (Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга)

15.09.2018 Тоттенгем - Ліверпуль 1:2 (Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга)

04.02.2018 Ліверпуль - Тоттенгем 2:2 (Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга)

22.10.2017 Тоттенгем - Ліверпуль 4:1 (Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга)

11.02.2017 Ліверпуль - Тоттенгем 2:0 (Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга)

Джерело - Чемпіон.