Мій профіль
Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос
Сьогодні 15:00 769
Вернидуб покинув Зорю
Сьогодні 12:41 1441
Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз
Сьогодні 02:16 506
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:32 13285 1
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
Вчора 23:21 6314
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 09:00 2213
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
29.05.2019 23:50 920
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
29.05.2019 23:49 5625
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
29.05.2019 11:40 5999
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4990
Навколо спорту
Блоги
Джошуа не зміг повторити неймовірний трюк Ломаченка
Джошуа не зміг повторити неймовірний трюк Ломаченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:53 1284
Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі
Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі Максим Буйдин
Вчора 19:57 1532
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп Максим Буйдин
Вчора 19:01 996
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників Максим Буйдин
Вчора 17:54 1033
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб Максим Буйдин
Вчора 16:40 1124
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:02 Футбол Адміністратор збірної України: Після кар'єри 80 відсотків футболістів скажуть, як Гай 45
17:48 Футбол Хацкевич зустрінеться з Ігорем Суркісом 533
17:14 Теніс Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос 520
17:10 Футбол Ліверпуль оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів 345
16:51 Футбол Левченко: Динамо треба віддати в руки Вернидуба 833
16:27 Блог Бойфренд Світоліної - автор найкращого удару дня на Ролан Гаррос 478 1
16:20 Блог Прес-аташе збірної України привалило штангою в тренажерному залі 440
16:04 Футбол Циганков частіше за всіх визнавався гравцем туру УПЛ, Фонсека - тренером 336
15:55 Футбол Динамо - найбільш відвідуваний клуб сезону УПЛ 377
15:40 Теніс Мугуруса - Світоліна: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 3156
15:37 Теніс Молчанов покидає Ролан Гаррос 798
15:22 Футбол Лунін все-таки може зіграти в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2274
15:05 Блог Как выбрать надувную лодку? 367
15:00 Теніс Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос 769
14:55 Футбол Кафу: В 2005 році в перерві фіналу Ліги чемпіонів Мілан святкував перемогу 828
14:48 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль: дивитися онлайн 1.06.2019 388
14:34 Футбол Санжар може очолити Зорю 679
14:11 Легка атлетика Три представника України виступлять на етапі Діамантової ліги в Римі 543
13:50 Футбол Вернидуб: Динамо? Передзвоніть мені через пару днів 857
13:39 Теніс Цуренко - Крунич: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 4675
13:35 Футбол Лунін не зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату світу, він відправився у національну збірну 1040
13:16 Футбол Головний тренер збірної Німеччини Лев потрапив у лікарню 789
12:41 Футбол Вернидуб покинув Зорю 1441
12:36 Футбол Маріуполь продовжив контракт з головним тренером 436
12:21 Футбол Зубков на правах оренди перейшов в Ференцварош 1255

Ліверпуль оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:10 345 0
Ліверпуль оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визначився із заявкою команди на фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба UEFA.

Воротарі: Аліссон, Міньоле, Келлехер.

Захисники: Олександр-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Ловрен, Матіп, Морено.

Півзахисники: Гендерсон, Фабінью, Шакірі, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Мане, Мілнер, Лаллана.

Нападники: Фірміно, Салах, Орігі, Старрідж, Брюстер.

Матч Тоттенгем — Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді в суботу, 1 червня, і почнеться о 22:00 за українським часом.

Цей поєдинок ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Прес-служба UEFA.

#Ліверпуль, #Тоттенгем, #Ліга чемпіонів, #ЛЧ, #Фінал
Коментарі ()