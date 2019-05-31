Ліверпуль оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визначився із заявкою команди на фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба UEFA.

Воротарі: Аліссон, Міньоле, Келлехер.

Захисники: Олександр-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Ловрен, Матіп, Морено.

Півзахисники: Гендерсон, Фабінью, Шакірі, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Мане, Мілнер, Лаллана.

Нападники: Фірміно, Салах, Орігі, Старрідж, Брюстер.

Матч Тоттенгем — Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді в суботу, 1 червня, і почнеться о 22:00 за українським часом.

Цей поєдинок ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Прес-служба UEFA.