Левченко: Динамо треба віддати в руки Вернидуба

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб має очолити київське Динамо.

Про це розповів колишній хавбек збірної України Євген Левченко.

"У моєму розумінні Динамо треба віддати в руки Вернидуба, Михайленко або ж іноземного фахівця (не з Білорусі).

А найголовніше, поміняти підхід зверху", - написав Левченко у Twitter.

Юрій Вернидуб напередодні покинув Зорю, а Дмитро Михайленко вивів Дніпро-1 в УПЛ.

Контракт Олександра Хацкевича з київським клубом закінчується 1 червня.

Раніше Вернидуб прокоментував можливість очолити Динамо.

Джерело - Twitter Левченко.