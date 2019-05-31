Левченко: Динамо треба віддати в руки Вернидуба

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб має очолити київське Динамо.
Про це розповів колишній хавбек збірної України Євген Левченко.
"У моєму розумінні Динамо треба віддати в руки Вернидуба, Михайленко або ж іноземного фахівця (не з Білорусі).
А найголовніше, поміняти підхід зверху", - написав Левченко у Twitter.
Юрій Вернидуб напередодні покинув Зорю, а Дмитро Михайленко вивів Дніпро-1 в УПЛ.
Контракт Олександра Хацкевича з київським клубом закінчується 1 червня.
Раніше Вернидуб прокоментував можливість очолити Динамо.
Джерело - Twitter Левченко.