Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб не спростував і не підтвердив інформацію про те, що він може очолити Динамо.

Сам тренер дав коментар після свого звільнення з Зорі.

"Не хочу говорити на цю тему. Мені потрібно хоча б день-два побути наодинці з собою. Всі причини щодо мого відходу написані на офіційному сайті. Що ще потрібно? Чи є у мене варіанти продовження кар'єри? Коли вони будуть, тоді ви все дізнаєтеся. Все напишуть, коли прийде час. "Динамо"? Якщо хочете, то передзвоніть через пару днів", - заявив тренер.

Раніше Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.

Джерело - Footboom.