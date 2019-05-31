Головний тренер збірної Німеччини Лев потрапив у лікарню

Головний тренер збірної Німеччини Лев був госпіталізований.

Про це повідомляє Bild.

Спеціаліст був госпіталізований у зв'язку з порушенням кровообігу, викликаним травмою, яку він отримав на одному з тренувань. Наставника національної команди помістили в стаціонар в університетській лікарні у Фрайбурзі.

Через проблеми зі здоров'ям Лев пропустить найближчі матчі збірної Німеччини у відбірковому турнірі чемпіонату Європи - 2020. 8 червня його команда зіграє на виїзді з Білоруссю, а 11 червня прийме в Майнці Естонію.

Раніше, Юрій Вернидуб покинув Зорю, а Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.

Джерело - Чемпіон.